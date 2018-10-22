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В США не исключили возобновления "российского дела" в палате представителей

В США не исключили возобновления "российского дела" в палате представителей

Киев  •  УНН

 • 9532 просмотра

КИЕВ. 22 октября. УНН. Демократы в палате представителей конгресса США возобновят расследование вмешательства России в выборы 2016 года, если они получат большинство на выборах в конгресс в ноябре. Об этом пишет Associated Press, передает УНН.

Глава демократов в комитете по разведке палаты представителей Адам Шифф заявил, что его партия должна "в первую очередь безжалостно перенести на первый план самые важные вопросы".

Комитет по разведке, возглавляемый республиканцами, был единственным в палате представителей для расследования вмешательства России, и его расследование закрыто. Республиканцы говорят, что не обнаружили никаких доказательств сговора между Россией и передвыборным штабом президента Дональда Трампа.

Демократы говорят, что республиканцы проигнорировали ключевые факты и важных свидетелей, и хотят возобновить часть расследования, если они выиграют  выборы в палате представителей. Но при этом некоторые демократы обеспокоены возможностью политических издержек, если "преувеличивать" в этом вопросе.

Шифф и другие американские законодатели заявили, что они внимательно следят за расследованием со стороны спецпрокурора Роберта Мюллера и сената по "российскому делу", чтобы найти пробелы, которые они могли бы заполнить. И если Мюллер обнародует какие-либо выводы, их планы относительно расследования могут измениться, пишет издание.

Так, среди ключевых вопросов, которые демократы могут поднять в рамках расследования, если они возьмут большинство в палате представителей, издание называет:

  • расследование отмывания денег, в частности использование российских "отмытых денег" для транзакций через компанию Trump Organization; 
  • опрос большего числа свидетелей, в частности, тех, кого не удалось опросить из-за закрытия расследования в палате представителей. Среди них - бывшие советники во время кампании Трампа Майкл Флинн, Пол Манафорт, Рик Гейтс и Джордж Пападопулос;
  • открытые слушания с топ-чиновниками администрации Трампа, расширение расследования на другие комитеты палаты представителей, кроме разведывательного;
  • расследование в отношении сына президента Дональда Трампа-младшего и его отношений с отцом и другими помощниками, связанными с июньской встречей между должностными лицами передвыборного штаба Трампа и российским адвокатом;
  • исследование налоговых деклараций Трампа;
  • вопросы, связанные со сговором. Так, демократы из комитета по разведке провели свои собственные расследования, добившись определенного прогресса в расследовании по Cambridge Analytica;
  • защита спецпрокурора Мюллера путем принятия соответствующего законодательства.

Напомним, в марте комитет по разведке палаты представителей конгресса США проголосовал за публикацию доклада по российскому вмешательству в президентские выборы США 2016 года, что означает официальное завершение расследования попыток Москвы повлиять на избирательный процесс.

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