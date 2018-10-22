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У США не виключили відновлення "російської справи" у палаті представників

У США не виключили відновлення "російської справи" у палаті представників

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Демократи у палаті представників конгресу США відновлять розслідування втручання Росії у вибори 2016 року, якщо вони отримають більшість на виборах до конгресу в листопаді. Про це пише Associated Press, передає УНН.

Очільник демократів у комітеті з розвідки палати представників Адам Шифф заявив, що його партія повинна "передусім безжально перенести на перший план найважливіші питання".

Комітет з розвідки, очолюваний республіканцями, був єдиним у палаті представників для розслідування втручання Росії, і його розслідування закрито. Республіканці кажуть, що не виявили жодних доказів змови між Росією і передвиборчим штабом президента Дональда Трампа.

Демократи кажуть, що республіканці проігнорували ключові факти і важливих свідків, і хочуть відновити частину розслідування, якщо вони виграють вибори в палаті представників. Але при цьому деякі демократи занепокоєні можливістю політичних наслідків, якщо "перебільшувати" у цьому питанні.

Шифф та інші американські законодавці заявили, що вони уважно стежать за розслідуванням з боку спецпрокурора Роберта Мюллера і сенату у "російській справі", щоб знайти прогалини, які вони могли б заповнити. І якщо Мюллер оприлюднить якісь висновки, їх плани щодо розслідування можуть змінитися, пише видання.

Так, серед ключових питань, які демократи можуть порушити у межах розслідування, якщо вони візьмуть більшість у палаті представників, видання називає:

  • розслідування відмивання грошей, зокрема використання російських "відмитих грошей" для транзакцій через компанію Trump Organization;
  • опитування більшої кількості свідків, зокрема, тих, кого не вдалося опитати через закриття розслідування у палаті представників. Серед них - колишні радники під час кампанії Трампа Майкл Флінн, Пол Манафорт, Рік Гейтс і Джордж Пападопулос;
  • відкриті слухання з топ-чиновниками адміністрації Трампа, розширення розслідування на інші комітети палати представників, крім розвідувального;
  • розслідування стосовно сина президента Дональда Трампа-молодшого і його відносин з батьком та іншими помічниками, пов'язаними з червневою зустріччю між посадовими особами передвиборчого штабу Трампа і російським адвокатом;
  • дослідження податкових декларацій Трампа;
  • питання, пов'язані зі змовою. Так, демократи з комітету з розвідки провели свої власні розслідування, домігшись певного прогресу у розслідуванні щодо Cambridge Analytica;
  • захист спецпрокурора Мюллера шляхом ухвалення відповідного законодавства.

Нагадаємо, у березні комітет з розвідки палати представників конгресу США проголосував за публікацію доповіді щодо російського втручання у президентські вибори США 2016 року, що означає офіційне завершення розслідування спроб Москви вплинути на виборчий процес.

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