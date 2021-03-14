В США назвали 5 китайских телекоммуникационных компаний угрозой нацбезопасности
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Федеральная комиссия по связи США (FCC) определила пять китайских компаний как угрожающие национальной безопасности США. Об этом сообщает издание "Голос Америки", передает УНН.
Детали
Так, накануне регулятор заявил, что компаниями в этом списке являются Huawei, ZTE, Hytera Communications, Hangzhou Hikvision Digital Technology и Dahua Technology.
Определение этих компаний как "угрожающих нацбезопасности США" в комиссии назвали своеобразным пособием для тех, кто собирается строить сеть нового поколения по всей стране, и "не будут повторять ошибок прошлого и не воспользуются оборудованием или услугами, которые будут угрожать национальной безопасности США".
Дополнение
С 2019 году в США действует закон, который требует от FCC выявлять фирмы, которые производят телекоммуникационное оборудование и услуги, которые угрожают "национальной безопасности США".
Нынешнее решение регулятора означает запрет агентствам покупать товары или услуги в любой из пяти китайских компаний.
Что было ранее
Отметим, что накануне федеральный судья Америки Рудольф Контрерас временно заблокировал министерство обороны от ограничений инвестиций США в китайского производителя смартфонов Xiaomi.