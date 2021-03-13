У США суд зупинив заборону на інвестиції в Xiaomi
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Федеральний суддя Америки Рудольф Контрерас тимчасово заблокував міністерству оборони обмежувати інвестиції США в китайського виробника смартфонів Xiaomi. Про це пише УНН з посиланням на Bloomberg
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Міністерство оборони під керівництвом Трампа в середині січня додало Xiaomi та ще вісім фірм до списку, який вимагає від американських інвесторів продати свої активи у фірмах до певного терміну.
Наприкінці січня Xiaomi подала скаргу до Вашингтонського суду з проханням виключити компанію зі списку. Суддя Рудольф Контрерас тимчасово зупинив заборону для Xiaomi.
Він заявив, що Xiaomi, ймовірно, виграє повне скасування заборони під час розгляду судового процесу.
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Підставами для запровадження санкцій стала причетність компаній до оборонного сектору КНР.
Це не перший випадок протидії влади США китайським компаніям. Раніше Huawei була звинувачена у допомозі владі Ірану стежити за населенням у власній країні.
Дональд Трамп також заявляв, що дії Huawei за межами Китаю становлять загрозу національній безпеці країн.