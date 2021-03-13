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У США суд зупинив заборону на інвестиції в Xiaomi

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 березня. УНН. Федеральний суддя Америки Рудольф Контрерас тимчасово заблокував міністерству оборони обмежувати інвестиції США в китайського виробника смартфонів Xiaomi. Про це пише УНН з посиланням на Bloomberg

Деталі

Міністерство оборони під керівництвом Трампа в середині січня додало Xiaomi та ще вісім фірм до списку, який вимагає від американських інвесторів продати свої активи у фірмах до певного терміну.

Наприкінці січня Xiaomi подала скаргу до Вашингтонського суду з проханням виключити компанію зі списку. Суддя Рудольф Контрерас тимчасово зупинив заборону для Xiaomi. 

Він заявив, що Xiaomi, ймовірно, виграє повне скасування заборони під час розгляду судового процесу.

Додатково

Підставами для запровадження санкцій стала причетність компаній до оборонного сектору КНР. 

Це не перший випадок протидії влади США китайським компаніям. Раніше Huawei була звинувачена у допомозі владі Ірану стежити за населенням у власній країні. 

Дональд Трамп також заявляв, що дії Huawei за межами Китаю становлять загрозу національній безпеці країн. 

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