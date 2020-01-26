Трамп попередив Джонсона, що контакти з Huawei спричинять загрозу для нацбезпеки - The Sunday Times
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Президент США Дональд Трамп попередив прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона, що участь корпорації Huawei в процесі запуску п'ятого покоління мобільного зв'язку (5G) на території королівства створить велику загрозу для її національної безпеки. Про це повідомляє у неділю газета The Sunday Times, інформує УНН.
За інформацією видання, про це глава Білого дому повідомив британського прем'єра під час телефонної розмови, що відбулася 24 січня. Газета пише про те, що Трамп запропонував Джонсону, щоб Великобританія і Сполучені Штати створили спільний проект, який став би альтернативою участі Huawei в розвитку мережі 5G в Британії. Однак, як мовиться в статті, Лондон вважає, що це займе дуже багато часу.
Як інформувало на цьому тижні агентство Reuters з посиланням на власні джерела, британська Рада національної безпеки після засідання під керівництвом прем'єра погодилася надати Huawei обмежений доступ до національної телекомунікаційної системи, в тому числі до антенної системи і до іншої "непрофільної інфраструктури".
За інформацією The Sunday Times, офіційно про своє рішення британський уряд оголосить 28 січня.
Як повідомлялося раніше в УНН, США видали червоний рівень попередження щодо поїздок до Китаю.