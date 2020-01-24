США видали червоний рівень попередження щодо поїздок до Китаю
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Державний департамент США присвоїв четвертий, "червоний" рівень попередження щодо поїздок громадян у китайську провінцію Хубей, де, як вважають медики, вперше зафіксовано новий смертельний коронавірус, передає УНН.
"Рівень 4: Не подорожуйте в провінцію Хубей, Китай, через новий коронавірус, вперше виявлений в Ухані, Китай", - йдеться в заяві Держдепартаменту.
Відзначимо, що рівень 4, або "червоний", трактується як рекомендація "не подорожувати" в країну або окремий її регіон.
"Існує триваючий спалах пневмонії, вперше виявленої в Ухані, Китай, викликаної новим коронавірусом. З метою стримування нового коронавірусу китайська влада призупинила повітряні і залізничні перевезення у районі Ухань. 23 січня 2020 року Державний департамент розпорядився про від'їзд усього неаварійного персоналу США і членів їх сімей. Уряд США має обмежені можливості з надання екстреної допомоги громадянам США в провінції Хубей", - наголошується в заяві.
Як повідомлялося раніше в УНН, кількість загиблих від нового типу коронавірусу у Китаї збільшилася до 26. Кількість підтверджених у Китаї випадків зараження пневмонією, викликаною новим типом коронавірусу 2019 nCoV, зросла до 849 осіб.