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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
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США выдали красный уровень предупреждения о поездках в Китай

Киев • УНН

 • 12757 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Государственный департамент США присвоил четвёртый, "красный" уровень предупреждения касательно поездок граждан в китайскую провинцию Хубэй, где, как считают медики, впервые зафиксирован новый смертельный коронавирус, передаёт УНН.

США выдали красный уровень предупреждения о поездках в Китай

"Уровень 4: Не путешествуйте в провинцию Хубэй, Китай из-за нового коронавируса, впервые выявленного в Ухане, Китай", - говорится в заявлении Госдепартамента.

Отметим, что уровень 4, или "красный", трактуется как рекомендация "не путешествовать" в страну или отдельные её регион.

"Существует продолжающаяся вспышка пневмонии, впервые выявленная в Ухане, Китай, вызванной новым коронавирусом. В целях сдерживания нового коронавируса китайские власти приостановили воздушные и железнодорожные перевозки в районе Уханя. 23 января 2020 года Государственный департамент распорядился об отъезде всего неаварийного персонала США и членов их семей. Правительство США имеет ограниченные возможности по оказанию экстренной помощи гражданам США в провинции Хубэй", - отмечается в заявлении.

Как сообщалось ранее в УНН, число погибших от нового типа коронавируса в Китае увеличилось до 26. Число подтвержденных в Китае случаев заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, возросла до 849 человек.

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