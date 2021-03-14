У США назвали 5 китайських телекомунікаційних компаній загрозою нацбезпеці
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Федеральна комісія із зв’язку США (FCC) визначила п’ять китайських компаній як такі, що загрожують національній безпеці США. Про це інформує видання “Голос Америки”, передає УНН.
Деталі
Так, напередодні регулятор заявив, що компаніями у цьому списку є Huawei, ZTE, Hytera Communications, Hangzhou Hikvision Digital Technology і Dahua Technology.
Визначення цих компаній як “загрозливих нацбезпеці США” у комісії назвали своєрідним посібником для тих, хто збирається розбудовувати мережу нового покоління по всій країні, і “не повторюватимуть помилок минулого та не будуть використовувати обладнання або послуги, які загрожуватимуть національній безпеці США”.
Доповнення
З 2019 року у США діє закон, який вимагає від FCC виявляти фірми, які виробляють телекомунікаційне обладнання та послуги, що загрожують “національній безпеці США”.
Нинішнє рішення регулятора означає заборону агенствам купувати товари або послуги у будь-якої з п’яти китайських компаній.
Що було раніше
Зазначимо, що напередодні федеральний суддя Америки Рудольф Контрерас тимчасово заблокував міністерство оборони від обмежень інвестицій США в китайського виробника смартфонів Xiaomi.