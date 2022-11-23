В США родилась двойня из эмбрионов, замороженных более 30 лет назад

Детали

Эмбрионы сохранялись при температуре около -128°C в жидком азоте с 22 апреля 1992 года. Мать четырех детей из штата Орегона Рэйчел Риджвэй родила близнецов 31 октября. По словам ее мужа, Филиппа Риджвея, это "было поразительно".

Согласно данным частной религиозной организации Национального центра донорства эмбрионов (NEDC), пара установила новый рекорд. Предыдущая рекордсменка NEDC Молли Гибсон родилась в 2020 году из эмбриона, замороженного почти 27 лет.

Эмбрионы-близнецы были созданы для анонимной супружеской пары посредством искусственного оплодотворения (ЭКО). Мужчине было 50 лет, а донору яйцеклеток – 34, пишет BBC. Эмбрионы хранились в лаборатории фертильности на западном побережье США до 2007 года, затем супруги пожертвовали их NEDC.

В организации выразили надежду, что эта новость "поощрит других ощутить на себе благословение усыновления эмбриона".

Дополнение

В Израиле исследователи создали первый синтетический эмбрион.