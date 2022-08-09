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В Израиле исследователи создали первый синтетический эмбрион

В Израиле исследователи создали первый синтетический эмбрион

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 августа. УНН. В Израиле ученые создали первый в мире синтетический эмбрион. Он на 95% соответствует обычному, его вырастили из стволовых клеток мышей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Исследователи из Института Вейцмана в Израиле создали эмбрион без яйцеклетки и спермы, что до этого считалось невозможным. Ученые использовали стволовые клетки мышей. Уже через несколько дней синтетический эмбрион на 95% соответствовал обычному.

По словам ученых, этот эксперимент может уменьшить количество опытов на животных и проложить путь к новым источникам клеток и тканей, необходимых для трансплантации человеку.

После создания синтетического эмбриона ученые рассматривают перспективу таких человеческих эмбрионов. Однако до этого далеко.

Цитата

"В Израиле и многих других странах, таких как США и Великобритания, это законно, и мы имеем нравственное одобрение делать это с индуцированными плюрипотентными стволовыми клетками человека. Это обеспечивает этическую и техническую альтернативу использования эмбрионов", - отметил профессор Джейкоб Ханна, который руководил исследованием.

Напомним 

Ученые объявили, что восстановили кровоток и функцию клеток во всех телах свиней, которые были мертвы в течение часа, что, по мнению экспертов, может означать, что человечеству необходимо пересмотреть определение самой смерти.

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