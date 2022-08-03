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Вченим вдалося оживити клітини та органи мертвих свиней: людству необхідно переглянути визначення поняття "смерті"

Вченим вдалося оживити клітини та органи мертвих свиней: людству необхідно переглянути визначення поняття "смерті"

Київ • УНН

 • 334500 перегляди

КИЇВ. 3 серпня. УНН. Вчені оголосили в середу, що вони відновили кровотік та функцію клітин у всіх тілах свиней, які були мертві протягом години, що, на думку експертів, може означати, що людству необхідно оновити визначення самої смерті, пише УНН.

Деталі

Відкриття породило надії на ряд майбутніх медичних застосувань у людей, найбезпосереднішим з яких було те, що воно може допомогти органам прослужити довше, потенційно рятуючи життя тисяч людей у ​​всьому світі, які потребують трансплантації.

У 2019 році команда зі США приголомшила наукову спільноту, зумівши відновити функцію клітин у мозку свиней за кілька годин після того, як їх обезголовили.

Для останнього дослідження, опублікованого в журналі Nature, команда прагнула поширити цю техніку на все тіло тварин. Вони викликали у анестезованих свиней серцевий напад, через який кров перестала текти по тілу.

Це позбавляє клітини організму кисню, а без кисню клітини ссавців помирають.

Потім свині були мертвими протягом години.

Згодом вчені накачували тіла рідиною, що містить власну кров свиней, а також синтетичну форму гемоглобіну – білка, який переносить кисень в еритроцити – та препарати, які захищають клітини та запобігають утворенню тромбів.

Кров знову почала циркулювати, і багато клітин почали функціонувати, у тому числі в життєво важливих органах, таких як серце, печінка і нирки, протягом наступних шести годин експерименту.

"Ці клітини функціонували через кілька годин після того, як не повинні були функціонувати - це говорить нам про те, що загибель клітин можна зупинити", - сказав журналістам Ненад Сестан, старший автор дослідження та науковий співробітник Єльського університету.

Цей метод потенційно може використовуватися для реанімації людей. Однак це може збільшити ризик повернення пацієнтів у стан, коли вони не зможуть жити без засобів життєзабезпечення.

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