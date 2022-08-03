Вченим вдалося оживити клітини та органи мертвих свиней: людству необхідно переглянути визначення поняття "смерті"

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Відкриття породило надії на ряд майбутніх медичних застосувань у людей, найбезпосереднішим з яких було те, що воно може допомогти органам прослужити довше, потенційно рятуючи життя тисяч людей у ​​всьому світі, які потребують трансплантації.

У 2019 році команда зі США приголомшила наукову спільноту, зумівши відновити функцію клітин у мозку свиней за кілька годин після того, як їх обезголовили.

Для останнього дослідження, опублікованого в журналі Nature, команда прагнула поширити цю техніку на все тіло тварин. Вони викликали у анестезованих свиней серцевий напад, через який кров перестала текти по тілу.

Це позбавляє клітини організму кисню, а без кисню клітини ссавців помирають.

Потім свині були мертвими протягом години.

Згодом вчені накачували тіла рідиною, що містить власну кров свиней, а також синтетичну форму гемоглобіну – білка, який переносить кисень в еритроцити – та препарати, які захищають клітини та запобігають утворенню тромбів.

Кров знову почала циркулювати, і багато клітин почали функціонувати, у тому числі в життєво важливих органах, таких як серце, печінка і нирки, протягом наступних шести годин експерименту.

"Ці клітини функціонували через кілька годин після того, як не повинні були функціонувати - це говорить нам про те, що загибель клітин можна зупинити", - сказав журналістам Ненад Сестан, старший автор дослідження та науковий співробітник Єльського університету.

Цей метод потенційно може використовуватися для реанімації людей. Однак це може збільшити ризик повернення пацієнтів у стан, коли вони не зможуть жити без засобів життєзабезпечення.