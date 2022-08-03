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Ученым удалось оживить клетки и органы мертвых свиней: человечеству необходимо пересмотреть определение понятия "смерти"

Киев • УНН

 • 334499 просмотра

КИЕВ. 3 августа. УНН. Ученые объявили в среду, что они восстановили кровоток и функцию клеток во всех телах свиней, которые были мертвы в течение часа, что, по мнению экспертов, может означать, что человечеству необходимо обновить определение самой смерти, пишет УНН.

Детали

Открытие породило надежды на ряд будущих медицинских применений у людей, самым непосредственным из которых было то, что оно может помочь органам прослужить дольше, потенциально спасая жизнь тысяч людей во всем мире, нуждающихся в трансплантации.

В 2019 году команда из США ошеломила научное сообщество, сумев восстановить функцию клеток в мозге свиней через несколько часов после того, как их обезглавили.

Для последнего исследования, опубликованного в журнале Nature, команда стремилась распространить эту технику на все тело животных. Они вызывали у анестезированных свиней сердечный приступ, из-за которого кровь перестала течь по телу.

Это лишает клетки организма кислорода, а без кислорода клетки млекопитающих умирают.

Затем свиньи были мертвыми в течение часа.

Впоследствии ученые накачивали тела жидкостью, содержащей собственную кровь свиней, а также синтетическую форму гемоглобина – белка, который переносит кислород в эритроциты – и препараты, которые защищают клетки и предотвращают образование тромбов.

Кровь снова начала циркулировать, и многие клетки начали функционировать, в том числе в жизненно важных органах, таких как сердце, печень и почки, в течение следующих шести часов эксперимента.

"Эти клетки функционировали через несколько часов после того, как не должны были функционировать – это говорит нам о том, что гибель клеток можно остановить", – сказал журналистам Ненад Сестан, старший автор исследования и научный сотрудник Йельского университета.

Этот метод потенциально может использоваться для реанимации людей. Однако это может увеличить риск возврата пациентов в состояние, когда они не могут жить без средств жизнеобеспечения.

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