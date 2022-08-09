В Ізраїлі дослідники створили перший синтетичний ембріон

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Дослідники з Інституту Вейцмана в Ізраїлі створили ембріон без яйцеклітини та сперми, що до цього вважалося неможливим. Вчені використали стовбурові клітини мишей. Уже за декілька днів синтетичний ембріон на 95% відповідав звичайному.

За словами науковців, цей експеримент може зменшити кількість дослідів на тваринах і прокласти шлях до нових джерел клітин і тканин, які потрібні для трансплантації людині.

Після створення синтетичного ембріона вчені розглядають перспективу таких людських ембріонів. Однак до цього ще далеко.

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"В Ізраїлі та багатьох інших країнах, таких як США та Велика Британія, це законно, і ми маємо етичне схвалення робити це з індукованими плюрипотентними стовбуровими клітинами людини. Це забезпечує етичну та технічну альтернативу використання ембріонів", - зазначив професор Джейкоб Ханна, який керував дослідженням.

Нагадаємо

Вчені оголосили, що відновили кровотік та функцію клітин у всіх тілах свиней, які були мертві протягом години, що, на думку експертів, може означати, що людству необхідно переглянути визначення самої смерті.