У США народилася двійня з ембріонів, заморожених понад 30 років тому
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. У штаті Теннессі в США народилася двійня з ембріонів, заморожених понад 30 років тому. Вважається, що це новий рекорд для найдовше заморожених ембріонів, які призвели до успішного народження, пише УНН з посиланням на BBC.
Деталі
Ембріони зберігалися при температурі близько -128°C в рідкому азоті з 22 квітня 1992 року. Мати чотирьох дітей зі штату Орегону Рейчел Ріджвей народила двійнят 31 жовтня. За словами її чоловіка, Філіпа Ріджвея, це "було вражаюче".
Згідно з даними приватної релігійної організації Національного центру донорства ембріонів (NEDC), пара встановила новий рекорд. Попередня рекордсменка NEDC Моллі Гібсон народилася у 2020 році з ембріона, який був заморожений майже 27 років.
Ембріони-близнюки були створені для анонімної подружньої пари за допомогою штучного запліднення (ЕКЗ). Чоловікові було 50 років, а донору яйцеклітин - 34, пише BBC. Ембріони зберігалися в лабораторії фертильності на західному узбережжі США до 2007 року, потім подружжя пожертвувало їх NEDC.
У організації висловили сподівання, що ця новина "заохотить інших відчути на собі благословення усиновлення ембріона".
Доповнення
В Ізраїлі дослідники створили перший синтетичний ембріон.