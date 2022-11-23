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У США народилася двійня з ембріонів, заморожених понад 30 років тому

У США народилася двійня з ембріонів, заморожених понад 30 років тому

Київ • УНН

 • 2094087 перегляди

КИЇВ. 23 листопада. УНН. У штаті Теннессі в США народилася двійня з ембріонів, заморожених понад 30 років тому. Вважається, що це новий рекорд для найдовше заморожених ембріонів, які призвели до успішного народження, пише УНН з посиланням на BBC.

Деталі

Ембріони зберігалися при температурі близько -128°C в рідкому азоті з 22 квітня 1992 року. Мати чотирьох дітей зі штату Орегону Рейчел Ріджвей народила двійнят 31 жовтня. За словами її чоловіка, Філіпа Ріджвея, це "було вражаюче".

Згідно з даними приватної релігійної організації Національного центру донорства ембріонів (NEDC), пара встановила новий рекорд. Попередня рекордсменка NEDC Моллі Гібсон народилася у 2020 році з ембріона, який був заморожений майже 27 років.

Ембріони-близнюки були створені для анонімної подружньої пари за допомогою штучного запліднення (ЕКЗ). Чоловікові було 50 років, а донору яйцеклітин - 34, пише BBC. Ембріони зберігалися в лабораторії фертильності на західному узбережжі США до 2007 року, потім подружжя пожертвувало їх NEDC.

У організації висловили сподівання, що ця новина "заохотить інших відчути на собі благословення усиновлення ембріона".

Доповнення

В Ізраїлі дослідники створили перший синтетичний ембріон.

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