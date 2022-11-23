У США народилася двійня з ембріонів, заморожених понад 30 років тому

Деталі

Ембріони зберігалися при температурі близько -128°C в рідкому азоті з 22 квітня 1992 року. Мати чотирьох дітей зі штату Орегону Рейчел Ріджвей народила двійнят 31 жовтня. За словами її чоловіка, Філіпа Ріджвея, це "було вражаюче".

Згідно з даними приватної релігійної організації Національного центру донорства ембріонів (NEDC), пара встановила новий рекорд. Попередня рекордсменка NEDC Моллі Гібсон народилася у 2020 році з ембріона, який був заморожений майже 27 років.

Ембріони-близнюки були створені для анонімної подружньої пари за допомогою штучного запліднення (ЕКЗ). Чоловікові було 50 років, а донору яйцеклітин - 34, пише BBC. Ембріони зберігалися в лабораторії фертильності на західному узбережжі США до 2007 року, потім подружжя пожертвувало їх NEDC.

У організації висловили сподівання, що ця новина "заохотить інших відчути на собі благословення усиновлення ембріона".

Доповнення

В Ізраїлі дослідники створили перший синтетичний ембріон.