В США на ферме марихуаны убили четырех граждан Китая, подозреваемого задержали

Детали

Тела трех мужчин и одной женщины были найдены после того, как полиция получила звонок о захвате заложников вблизи города Хеннесси. Отмечается, что в штате Оклахома разрешен медицинский каннабис, однако пока неизвестно, имела ли ферма соответствующую лицензию.

Подозреваемого в убийстве 45-летнего Ву Чена взяли под стражу во вторник в Майами-Бич, штат Флорида.

"Чену выдвинут обвинения в убийстве и стрельбе с намерением убить. Он ждет экстрадицию в Оклахому", - говорится в заявлении полиции Оклахомы (OSBI).

Следователи назвали это инцидент "казнью", на данный момент они пытаются выяснить, что произошло. Как сообщил капитан OSBI Стэн Флоренс, предполагается, что жертвы и подозреваемый знали друг друга и, вероятно, были родственниками или коллегами.

Напомним

В США на заснеженном поле гольф-клуба разбился самолет, который перевозил 53 собаки в приюты штата Висконсин.