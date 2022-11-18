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У США розбився літак із 53 собаками на борту, — The Washington Post

У США розбився літак із 53 собаками на борту, — The Washington Post

Київ • УНН

 • 448383 перегляди

КИЇВ. 19 листопада. УНН. Видання повідомляє, що літак, який перевозив 53 собаки з Нового Орлеана до притулків штату Вісконсін, зазнав аварії на засніженому полі гольф-клубу. Під час аварійної посадки у літака відірвало крила, лайнер врізався у дерево і потім зупинився на полі.

Про це повідомляє УНН з посиланням на The Washington Post.

Цитата

«Після аварії співробітники гольф-клубу кинулися до уламків, витягли першу, другу пілота та ще одну людину з літака, а потім стали діставати перенесення з собаками», — йдеться у статті.

Троє людей та кілька цуценят, які перебували на борту, отримали легкі травми. Що стало причиною падіння літака, наразі невідомо.

Літак виконував один із регулярних рейсів Товариства захисту тварин США (HAWS), розповіла директор організації Меггі Тейт-Техтманн.

Додамо

Замучили 7 цуценят та 2 дорослих кобелів. Як повідомив керівник ГУ НП у Київській області Андрій Небутов, у розпліднику для тварин у Бучі собакам влаштували відверте «пекло».

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