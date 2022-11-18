В США разбился самолет с 53 собаками на борту, — The Washington Post

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«После крушения сотрудники гольф-клуба бросились к обломкам, вытащили первого, второго пилота и еще одного человека из самолета, а потом стали доставать переноски с собаками», — говорится в статье.

Три человека и несколько щенков, находившихся на борту, получили легкие травмы. Что стало причиной падения самолета, пока неизвестно.

Самолет выполнял один из регулярных рейсов Общества защиты животных США (HAWS), рассказала директор организации Мэгги Тейт-Тэхтманн.

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Замучили 7 щенков и 2 взрослых кобелей. Как сообщил руководитель ГУ НП в Киевской области Андрей Небытов, в питомнике для животных в Буче собакам устроили откровенный «ад».