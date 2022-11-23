У США на фермі марихуани вбили чотирьох громадян Китаю, підозрюваного затримали

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Тіла трьох чоловіків та однієї жінки були знайдені після того, як поліція отримала дзвінок про захоплення заручників поблизу міста Геннессі. Зазначається, що в штаті Оклахома дозволений медичний канабіс, проте поки невідомо, чи мала ферма відповідну ліцензію.

Підозрюваного у вбивстві 45-річного Ву Чена взяли під варту у вівторок у Маямі-Біч, штат Флорида.

"Чену висунуть звинувачення у вбивстві та стрілянині з наміром убити. Він чекає на екстрадицію до Оклахоми", - йдеться в заяві поліції Оклахоми (OSBI).

Слідчі назвали це інцидент "стратою", наразі вони намагаються з'ясувати, що сталося. Як повідомив капітан OSBI Стен Флоренс, припускають, що жертви та підозрюваний знали один одного та, ймовірно, були родичами або колегами.

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