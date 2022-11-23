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У США на фермі марихуани вбили чотирьох громадян Китаю, підозрюваного затримали

У США на фермі марихуани вбили чотирьох громадян Китаю, підозрюваного затримали

Київ • УНН

 • 473433 перегляди

КИЇВ. 23 листопада. УНН. У США поліція встановила особу та затримала підозрюваного у вбивстві чотирьох громадян Китаю на сільській фермі з виробництва марихуани в американському штаті Оклахома, повідомляє УНН з посиланням на CNN.

Деталі

Тіла трьох чоловіків та однієї жінки були знайдені після того, як поліція отримала дзвінок про захоплення заручників поблизу міста Геннессі. Зазначається, що в штаті Оклахома дозволений медичний канабіс, проте поки невідомо, чи мала ферма відповідну ліцензію.

Підозрюваного у вбивстві 45-річного Ву Чена взяли під варту у вівторок у Маямі-Біч, штат Флорида.

"Чену висунуть звинувачення у вбивстві та стрілянині з наміром убити. Він чекає на екстрадицію до Оклахоми", - йдеться в заяві поліції Оклахоми (OSBI).

Слідчі назвали це інцидент "стратою", наразі вони намагаються з'ясувати, що сталося. Як повідомив капітан OSBI Стен Флоренс, припускають, що жертви та підозрюваний знали один одного та, ймовірно, були родичами або колегами.

Нагадаємо

У США на засніженому полі гольф-клубу розбився літак, який перевозив 53 собаки до притулків штату Вісконсін.

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