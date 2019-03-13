В США самолет Piper упал на жилой дом
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Двухмоторный самолет Piper PA-31 упал на жилой дом в городе Мадейра, штат Огайо. В результате происшествия погиб как минимум один человек — пилот самолета. Об этом сообщает местный телеканал News 5 Cleveland, аффилированный с ABC News, передает УНН.
По его данным, после падения самолет загорелся. Пожарным удалось своевременно его потушить. Находившиеся в доме люди не пострадали. При этом их число телеканал не уточнил.
Сообщается, что самолет, принадлежавший компании из города Брэндон, штат Миссисипи, вылетел из аэропорта Лункен в Цинциннати. В компании сообщили, что на этом самолете выполнялись полеты для фото- и видеосъемок ландшафта.
Причина падения Piper пока неизвестна. Специалисты Федерального управления гражданской авиации США (FAA) проводят расследование инцидента.
Как сообщал УНН, самолет с офицерами ВС Венесуэлы разбился на востоке страны.