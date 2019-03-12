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Літак з офіцерами ЗС Венесуели розбився на сході країни

Літак з офіцерами ЗС Венесуели розбився на сході країни

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 березня. УНН. Легкий літак моделі Cessna 206 в понеділок розбився в районі Гран-Сабана в штаті Болівар на сході Венесуели. На борту повітряного судна знаходилися троє полковників збройних сил країни і один сержант, повідомила газета El Nacional, передає УНН.

Поки невідомо, чи вдалося комусь із військовослужбовців вижити. Відомостей про причини падіння літака оприлюднено не було. Офіційного підтвердження інформації про авіаційну подію поки не надходило.

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Як повідомляв УНН, велика авіакатастрофа в Ефіопії забрала в неділю, 10 березня, життя 157 осіб. Літак виконував рейс за маршрутом з Аддіс-Абеби в Найробі, борт Boeing 737 авіакомпанії Ethiopian Airlines зазнав аварії приблизно в 60 км на північний захід від ефіопської столиці в районі міста Бішофту.

Точні причини авіакатастрофи поки не встановлені.

У МЗС повідомили, що серед загиблих осіб українців не було.

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