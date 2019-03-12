Самолет с офицерами ВС Венесуэлы разбился на востоке страны
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Легкий самолет модели Cessna 206 в понедельник разбился в районе Гран Сабана в штате Боливар на востоке Венесуэлы. На борту воздушного судна находились трое полковников вооруженных сил страны и один сержант, сообщила газета El Nacional, передает УНН.
Пока неизвестно, удалось ли кому-то из военнослужащих выжить. Сведений о причинах падения самолета обнародовано не было. Официального подтверждения информации об авиационном происшествии пока не поступало.
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Как сообщал УНН, крупная авиакатастрофа в Эфиопии унесла в воскресенье, 10 марта, жизни 157 человек. Самолет выполнял рейс по маршруту из Аддис-Абебы в Найроби, борт Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение примерно в 60 км к юго-западу от эфиопской столицы в районе города Бишофту.
Точные причины авиакатастрофы пока не установлены.
В МИД сообщили, что среди погибших Украинские не было.