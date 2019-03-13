У США літак Piper впав на житловий будинок

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Київ • УНН

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КИЇВ. 13 березня. УНН. Двомоторний літак Piper PA-31 впав на житловий будинок в місті Мадейра, штат Огайо. В результаті події загинула щонайменше одна людина — пілот літака. Про це повідомляє місцевий телеканал News 5 Cleveland, афілійований з ABC News, інформує УНН.

За його даними, після падіння літак загорівся. Пожежникам вдалося своєчасно його загасити. Люди, що знаходилися в будинку, не постраждали. При цьому їхнє число телеканал не уточнив.

Повідомляється, що літак, що належав компанії з міста Брендон, штат Міссісіпі, вилетів з аеропорту Лункен в Цинциннаті. У компанії повідомили, що на цьому літаку виконувалися польоти для фото- та відеозйомок ландшафту.

Причина падіння Piper поки невідома. Фахівці Федерального управління цивільної авіації США (FAA) проводять розслідування інциденту.

Як повідомляв УНН, літак з офіцерами ЗС Венесуели розбився на сході країни.

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