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В США больной COVID-19 убил соседа по палате кислородным баллоном

Киев • УНН

 • 17849 просмотра

КИЕВ. 24 декабря. УНН. В Калифорнии пациент с Covid-19 убил своего пожилого соседа по палате за молитвы. Об этом сообщает BBC Украина, информирует УНН.

В США больной COVID-19 убил соседа по палате кислородным баллоном

"В Калифорнии пациент с Covid-19 убил своего пожилого соседа по палате за молитвы. Инцидент произошел на прошлой неделе. Как сообщает полиция, 37-летний Джесси Мартинес разозлился, когда его 82-летний сосед, который лежал на кровати рядом, начал молиться. Мартинес якобы схватил кислородный баллон и ударил пожилого пациента. Тот умер на следующий день", - говорится в сообщении.

После этого злоумышленнику предъявлено обвинение в убийстве и преступлении на почве ненависти.

Правоохранители говорят, что к госпитализации мужчины не были знакомы, они лечились от коронавируса в двухместной палате в больнице Antelope Valley Hospital в Ланкастере на юге Калифорнии.

Отметим, что с начала пандемии в Калифорнии число случаев заражения коронавирусом превысило 2 миллиона, сообщает университет Джонса Хопкинса.

В больницах не хватает персонала, и штат просит привлечь дополнительно 3000 медицинских работников из Австралии и Тайваня.

Госсекретарь здравоохранения Калифорнии доктор Марк Гали заявил, что "до конца декабря-начале января" в целых районах штата будет не хватать кроватей даже в дополнительных лечебных центрах.

В начале декабря губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом ввел в штате домашнюю изоляцию и закрытие второстепенных предприятий.

Напомним, в ноябре в киевской больнице повесилась женщина, которая лечилась от COVID-19.

Как ранее сообщал УНН министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что коронавирусная инфекция влияет на нервную систему человека.

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