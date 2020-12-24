У США хворий на COVID-19 вбив сусіда по палаті кисневим балоном

$41.280.10
45.550.52
ukru
Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив
15:28 • 57857 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
14:44 • 44387 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
13:57 • 49633 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
12:43 • 58925 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 81677 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 115879 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 200793 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 212826 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 184148 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 174151 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
3.7м/с
66%
Популярнi новини

Удари по Харкову: росія змінює тактику, щоб залякати місто - Терехов

10 квітня, 08:14 • 36469 перегляди

Помер учасник "Ліги сміху" Олександр Чечун: чоловік долучився до ЗСУ на початку війни

10 квітня, 08:23 • 53464 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 87660 перегляди

ЄС призупиняє свої контрзаходи у відповідь на 90-денну "паузу", оголошену Трампом

10:59 • 59852 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 69791 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

15:28 • 57931 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 70250 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 237658 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 265312 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 350942 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Юрій Бойко

Урсула фон дер Ляєн

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Вашингтон

Реклама
УНН Lite

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

14:56 • 14244 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

14:37 • 14427 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

13:10 • 17353 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

12:35 • 18400 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 87892 перегляди
Актуальне

TikTok

Instagram

Facebook

Антонов Ан-225 Мрія

БМ-27 «Ураган»

У США хворий на COVID-19 вбив сусіда по палаті кисневим балоном

Київ • УНН

 • 17849 перегляди

КИЇВ. 24 грудня. УНН. У Каліфорнії пацієнт з Covid-19 вбив свого літнього сусіда по палаті через молитви. Про це повідомляє BBC Україна, інформує УНН.

У США хворий на COVID-19 вбив сусіда по палаті кисневим балоном

“У Каліфорнії пацієнт з Covid-19 вбив свого літнього сусіда по палаті через молитви. Інцидент стався минулого тижня. Як повідомляє поліція, 37-річний Джессі Мартінес розлютився, коли його 82-річний сусід, що лежав на ліжку поруч, почав молитися. Мартінес нібито схопив кисневий балон і вдарив ним літнього пацієнта. Той помер наступного дня”, - йдеться в повідомленні.

Після цього зловмиснику висунули обвинувачення у вбивстві та злочині на ґрунті ненависті.

Правоохоронці кажуть, що до госпіталізації чоловіки не були знайомі, вони лікувалися від коронавірусу у двомісній палаті в лікарні Antelope Valley Hospital в Ланкастері на півдні Каліфорнії.

Зазначимо, що з початку пандемії у Каліфорнії кількість випадків зараження коронавірусом перевищила 2 мільйони, повідомляє університет Джонса Гопкінса.

У лікарнях не вистачає персоналу, і штат просить залучити додатково 3 тисячі медичних працівників з Австралії й Тайваню.

Держсекретар охорони здоров'я Каліфорнії доктор Марк Галі заявив, що "до кінця грудня-початку січня" в цілих районах штату не вистачатиме ліжок навіть в додаткових лікувальних центрах.

На початку грудня губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом запровадив у штаті домашню ізоляцію та закриття другорядних підприємств.

Нагадаємо, в листопаді в київській лікарні повісилася жінка, яка лікувалася від COVID-19.

Як раніше повідомляв УНН, міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявляв, що коронавірусна інфекція впливає на нервову систему людини.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НПНовини Світу
Brent
$62.93
Bitcoin
$78,739.90
S&P 500
$5,203.84
Tesla
$244.85
Газ TTF
$33.33
Золото
$3,175.11
Ethereum
$1,496.16