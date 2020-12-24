У США хворий на COVID-19 вбив сусіда по палаті кисневим балоном
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. У Каліфорнії пацієнт з Covid-19 вбив свого літнього сусіда по палаті через молитви. Про це повідомляє BBC Україна, інформує УНН.
“У Каліфорнії пацієнт з Covid-19 вбив свого літнього сусіда по палаті через молитви. Інцидент стався минулого тижня. Як повідомляє поліція, 37-річний Джессі Мартінес розлютився, коли його 82-річний сусід, що лежав на ліжку поруч, почав молитися. Мартінес нібито схопив кисневий балон і вдарив ним літнього пацієнта. Той помер наступного дня”, - йдеться в повідомленні.
Після цього зловмиснику висунули обвинувачення у вбивстві та злочині на ґрунті ненависті.
Правоохоронці кажуть, що до госпіталізації чоловіки не були знайомі, вони лікувалися від коронавірусу у двомісній палаті в лікарні Antelope Valley Hospital в Ланкастері на півдні Каліфорнії.
Зазначимо, що з початку пандемії у Каліфорнії кількість випадків зараження коронавірусом перевищила 2 мільйони, повідомляє університет Джонса Гопкінса.
У лікарнях не вистачає персоналу, і штат просить залучити додатково 3 тисячі медичних працівників з Австралії й Тайваню.
Держсекретар охорони здоров'я Каліфорнії доктор Марк Галі заявив, що "до кінця грудня-початку січня" в цілих районах штату не вистачатиме ліжок навіть в додаткових лікувальних центрах.
На початку грудня губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом запровадив у штаті домашню ізоляцію та закриття другорядних підприємств.
Нагадаємо, в листопаді в київській лікарні повісилася жінка, яка лікувалася від COVID-19.
Як раніше повідомляв УНН, міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявляв, що коронавірусна інфекція впливає на нервову систему людини.