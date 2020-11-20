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У Київській лікарні повісилася жінка, яка лікувалася від COVID-19

У Київській лікарні повісилася жінка, яка лікувалася від COVID-19

Київ • УНН

 • 44560 перегляди

КИЇВ. 20 листопада. УНН. Пацієнтка Київської міської клінічної лікарні №12, яка лікувалася від COVID-19, покінчила життя самогубством – повісилася. Про це у коментарі кореспонденту УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП у місті Києві.

Відповідаючи на питання, чи дійсно, що у міській клінічній лікарні №12 повісилася жінка, яка лікувалася від COVID-19, у поліції зазначили: "Так".

"Жінка 1942 року народження повісилася, лікувалася у лікарні. Відкрито кримінальне провадження за ст.115 ККУ (Умисне вбивство)", - зазначили у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві за два дні двоє людей вистрибнули з вікон лікарень, опорних для лікування пацієнтів із COVID-19. Чоловік та жінка загинули.

Як раніше повідомляв УНН, міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявляв, що коронавірусна інфекція впливає на нервову систему людини.

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