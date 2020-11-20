У Київській лікарні повісилася жінка, яка лікувалася від COVID-19

Відповідаючи на питання, чи дійсно, що у міській клінічній лікарні №12 повісилася жінка, яка лікувалася від COVID-19, у поліції зазначили: "Так".

"Жінка 1942 року народження повісилася, лікувалася у лікарні. Відкрито кримінальне провадження за ст.115 ККУ (Умисне вбивство)", - зазначили у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві за два дні двоє людей вистрибнули з вікон лікарень, опорних для лікування пацієнтів із COVID-19. Чоловік та жінка загинули.

Як раніше повідомляв УНН, міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявляв, що коронавірусна інфекція впливає на нервову систему людини.