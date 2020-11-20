В Киевской больнице повесилась женщина, которая лечилась от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Пациентка Киевской городской клинической больницы №12, которая лечилась от COVID-19, покончила жизнь самоубийством - повесилась. Об этом в комментарии корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Киеве.
Отвечая на вопрос, действительно ли, что в городской клинической больнице №12 повесилась женщина, которая лечилась от COVID-19, в полиции отметили: "Да".
"Женщина 1942 года рождения повесилась, лечилась в больнице. Открыто уголовное производство по ст.115 УК (Умышленное убийство)", - отметили в сообщении.
Напомним, в Киеве за два дня два человека выпрыгнули из окон больниц, опорных для лечения пациентов с COVID-19. Мужчина и женщина погибли.
Как ранее сообщал УНН, министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что коронавирусная инфекция влияет на нервную систему человека.