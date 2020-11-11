COVID-19 впливає на нервову систему людини - Степанов

“Є відповідний влив (коронавірусної інфекції —ред.) на нервову систему”, — сказав Степанов.

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Нагадаємо, кандидат психологічних наук, медичний психолог розповів, що суїцидальна поведінка при COVID-19 обумовлюється психологічною реакцією на пандемію, психічними порушеннями у пацієнтів внаслідок захворювання на COVID-19 та “постковідним” синдромом, а також може бути зумовлена іншими причинами.