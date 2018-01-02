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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В США хотят закрыть журнал Playboy

Киев • УНН

 • 15788 просмотра

КИЕВ. 2 января. УНН. Руководство журнала Playboy рассматривает возможность закрыть печатное издание. Об этом сообщает The Daily Mail, передает УНН.

В США хотят закрыть журнал Playboy

Компания планирует сосредоточиться на других сферах деятельности "World of Playboy", например, на ночных клубах и казино.

Разговоры о прекращении печати начались через два дня после смерти основателя журнала Хью Хефнера.

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О возможном закрытии печатной версии журнала рассказал Бен Кон, управляющий партнер компании Rizvi Traverse. Ей принадлежит контрольный пакет акций Playboy.

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Rizvi Traverse инвестировали в Playboy Enterprises 207 млн долл. в 2011 году. За это получили 35% акций.

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