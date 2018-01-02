У США хочуть закрити журнал Playboy
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Керівництво журналу Playboy розглядає можливість закрити друковане видання. Про це повідомляє The Daily Mail, передає УНН.
Компанія планує зосередитися на інших сферах діяльності "World of Playboy", наприклад, на нічних клубах і казино.
Розмови про припинення друку почалися через два дні після смерті засновника журналу Х'ю Хефнера.
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Про можливе закриття друкованої версії журналу розповів Бен Кон, керуючий партнер компанії Rizvi Traverse. Їй належить контрольний пакет акцій Playboy.
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Rizvi Traverse інвестували в Playboy Enterprises 207 млн дол. в 2011 році. За це отримали 35% акцій.