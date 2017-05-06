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В США и Европе задержано почти 900 педофилов

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 мая. УНН. Следователи из европейских стран и США задержали сотни предполагаемых педофилов, идентифицировав при этом в интернете почти 300 жертв задержанных, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

В США и Европе задержано почти 900 педофилов

Как сообщили в пятницу, 5 мая, представители Европол и ФБР, расследование продолжается уже более двух лет и пока не завершено. Среди фигурантов дела находятся также несколько десятков производителей детской порнографии. Суммарно задержано около 900 человек.

“Задержанные общались на закрытом интернет-форуме, члены которого обменивались детскими порноматериаламы. При этом форум находился в так называемой Darknet — скрытой сети, соединение которой устанавливаются только через доверенных участников. Основатель и администратор Playpen Стивен Чейс несколько дней назад был осужден американским судом к 30 годам тюремного заключения. После его ареста в декабре 2014 года были начаты расследования в отношении участников частной сети”, — говорится в сообщении.

Специалисты ФБР установили хакерское программное обеспечение, чтобы получить доступ к сайту и серверов сети Playpen. В результате полицейским удалось добраться до посетителей сайта и получить доступ к их компьютерам. Следователи проникли более чем в тысячу компьютеров, идентифицировав их пользователей.

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