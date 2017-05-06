У США і Європі затримано майже 900 педофілів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Слідчі з європейських країн і США затримали сотні передбачуваних педофілів, ідентифікувавши при цьому в інтернеті майже 300 жертв затриманих, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Як повідомили в п’ятницю, 5 травня, представники Європол і ФБР, розслідування триває вже більше двох років і поки не завершено. Серед фігурантів справи перебувають також кілька десятків виробників дитячої порнографії. Сумарно затримано близько 900 осіб.
“Затримані спілкувалися на закритому інтернет-форумі, члени якого обмінювалися дитячими порноматериалами. При цьому форум перебував у так званій Darknet — прихованій мережі, з’єднання якої встановлюються тільки через довірених учасників. Засновник та адміністратор мережі Playpen Стівен Чейс кілька днів тому був засуджений американським судом до 30 років тюремного ув’язнення. Після його арешту в грудні 2014 року були розпочаті розслідування щодо учасників приватної мережі”, — йдеться в повідомленні.
Фахівці ФБР встановили хакерское програмне забезпечення, щоб отримати доступ до сайту і серверів мережі Playpen. В результаті поліцейським вдалося дістатися до відвідувачів сайту та отримати доступ до їх комп’ютерів. Слідчі проникли більш ніж в тисячу комп’ютерів, ідентифікувавши їх користувачів.