В США два пилота и пассажир выжили после столкновения самолетов в небе: им советуют пойти и сыграть в лотерею
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. В небе в районе Денвера в американском штате Колорадо произошло столкновение двух легкомоторных самолетов - один из которых был "практически разорван пополам". Однако "удивительным образом" оба самолета приземлились, и никто не пострадал, передает УНН со ссылкой на AP.
Детали
Оба воздушных судна готовились к приземлению в небольшом региональном аэропорту в пригороде Денвера в среду, когда они столкнулись, по данным Национального совета США по безопасности на транспорте.
Пилот, запросивший аварийную посадку, был единственным человеком на борту двухмоторного самолета Fairchild Metroliner, который приземлился в аэропорту Сентенниал, несмотря на серьезные повреждения хвостовой части авиасудна.
Эксперты говорят, что то, что столкновение так завершилось, стало результатом "сочетание удачи и передовых технологий, которые спасают жизнь", отмечает издание.
Повреждение задней части фюзеляжа Metroliner произошло в "идеальном месте", - сказал специалист Энтони Брикхаус.
"Если бы это была летная кабина - плохой результат. Крылья - плохой результат. Хвост - плохой результат. Это произошло в идеальном месте для того, чтобы пилот смог его приземлить", - добавил он.
Второй самолет, одномоторный Cirrus SR22 2016 года выпуска, был арендован компанией Independence Aviation, говорится в сообщении компании. Его пилот успешно применил парашютную систему Cirrus Airframe Parachute System, предназначенную для замедления спуска авиасудна после столкновения.
Развернутый пилотом парашют "сделал именно то, что должен сделать", а именно "разрешить самолету управляемо упасть", сказал Брикхаус.
Как сообщил заместитель шерифа округа Арапахо Джон Бартманн, на борту самолета Cirrus находились пилот и один пассажир, когда пилот развернул красно-белый парашют и совершил безопасную посадку на поле рядом с домами в парке Черри-Крик.
"Каждый из этих пилотов должен пойти купить лотерейный билет прямо сейчас", - отметил Бартманн.
Расследование
В Национальном совете США по безопасности на транспорте четыре сотрудника расследуют аварию, говорится в заявлении федерального агентства. "Мы работаем, чтобы понять, как и почему эти самолеты столкнулись", - сказал ведущий следователь совета по событию Джон Браннен.
По состоянию на четверг Браннен опросил обоих пилотов, а специалист по управлению воздушным движением прослушал записи с диспетчерской. Согласно заявлению, они планируют опросить авиадиспетчеров, которые работали с обоими пилотами.
Ведомство заявило, что опубликует предварительный отчет в течение двух недель. Но само расследование, как ожидается, займет от 12 до 18 месяцев.
Как сообщал УНН, в марте на Тайване потерпели крушение два истребителя F-5E, которые столкнулись в воздухе.