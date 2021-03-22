Над Тайванем столкнулись два истребителя
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. На Тайване потерпели крушение два истребителя F-5E, которые столкнулись в воздухе. Пилотам удалось катапультироваться, сообщает Focus Taiwan, передает УНН.
Детали
По данным издания, два пилота катапультировались из своего самолета в понедельник днем после того, как два истребителя F-5E столкнулись в воздухе у восточного округа Пиндун во время учебной миссии.
Сообщается, что на поиски двух пилотов были отправлены военные вертолеты и суда береговой охраны.
По информации Министерства обороны, в 14:30 с восточной авиабазы Тайдун взлетели в общей сложности четыре F-5E для плановой учебной миссии до того, как два самолета исчезли с экранов радаров, по-видимому, после столкновения в воздухе около 15:06.
Что было ранее
На прошлой неделе СМИ сообщали о том, что в США одномоторный самолет Beechcraft Bonanza упал на автомобиль. В результате крушения погибло три человека.