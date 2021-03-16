У США одномоторний літак впав на автомобіль: є жертви

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У понеділок, в США одномоторний літак Beechcraft Bonanza впав на позашляховик, що рухався дорогою. Інцидент трапився у місті Пемброк-Пайнс. Внаслідок аварії загинуло троє людей.

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“FAA заявила, що одномоторний Beechcraft Bonanza зазнав аварії незабаром після зльоту близько 15:00 понеділка.”, — повідомляє CBS Miami

На відео із камер видно, як літак падає і збиває автомобіль, що рухається йому на зустріч. Відомо, що двоє людей, які були на борту аероплану, загинули на місці аварії. Жінку та дитину, що при зіткненні перебували у позашляховику забрали до лікарні, де хлопчик помер від травм.