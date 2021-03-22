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Над Тайванем зіштовхнулися два винищувачі

Над Тайванем зіштовхнулися два винищувачі

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. На Тайвані зазнали катастрофи два винищувачі F-5E, які зіткнулися в повітрі. Пілотам вдалося катапультуватися, повідомляє Focus Taiwan, передає УНН.

Деталі

За даними видання, два пілоти катапультувалися зі свого літака в понеділок вдень після того, як два винищувачі F-5E зіткнулися в повітрі біля східного округу Піндун під час навчальної місії.

Повідомляється, що на пошуки двох пілотів були відправлені військові вертольоти і судна берегової охорони.

За інформацією Міністерства оборони, о 14:30 зі східної авіабази Тайдун злетіли в цілому чотири F-5E для планової навчальної місії до того, як два літаки зникли з екранів радарів, мабуть, після зіткнення в повітрі близько 15:06.

Що було раніше

Минулого тижня ЗМІ повідомляли про те, що в США одномоторний літак Beechcraft Bonanza впав на автомобіль. В результаті аварії загинуло три людини.

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