У США два пілоти і пасажир вижили після зіткнення літаків у небі: їм радять піти й зіграти у лотерею
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. У небі в районі Денвера в американському штаті Колорадо сталося зіткнення двох легкомоторних літаків — один з яких був “практично розірваний навпіл”. Однак “дивовижним чином” обидва літаки приземлилися, і ніхто не постраждав, передає УНН з посиланням на AP.
Деталі
Обидва повітряних судна готувалися до приземлення в невеликому регіональному аеропорту в передмісті Денвера в середу, коли вони зіткнулися, за даними Національної ради США з безпеки на транспорті.
Пілот, що зробив запит на аварійну посадку, був єдиною людиною на борту двомоторного літака Fairchild Metroliner, який приземлився в аеропорту Сентенніал, попри серйозні пошкодження хвостової частини авіасудна.
Експерти кажуть, що те, що зіткнення так завершилося, стало результатом “поєднання вдачі і передових технологій, які рятують життя”, зазначає видання.
Пошкодження задньої частини фюзеляжу Metroliner сталося в “ідеальному місці”, — сказав спеціаліст Ентоні Брікхаус.
“Якби це була льотна кабіна - поганий результат. Крила - поганий результат. Хвіст - поганий результат. Це сталося в ідеальному місці для того, щоб пілот зміг його приземлити”, - додав він.
Другий літак, одномоторний Cirrus SR22 2016 року випуску, був орендований компанією Independence Aviation, йдеться в повідомленні компанії. Його пілот успішно застосував парашутну систему Cirrus Airframe Parachute System, призначену для уповільнення спуску авіасудна після зіткнення.
Розгорнутий пілотом парашут “зробив саме те, що повинен робити”, а саме “дозволити літаку керовано впасти”, сказав Брікхаус.
Як повідомив заступник шерифа округу Арапахо Джон Бартманн, на борту літака Cirrus перебували пілот і один пасажир, коли пілот розгорнув червоно-білий парашут і зробив безпечну посадку на поле поруч з будинками в парку Черрі-Крік.
“Кожен з цих пілотів повинен піти купити лотерейний квиток прямо зараз", — зазначив Бартманн.
Розслідування
У Національній раді США з безпеки на транспорті чотири співробітники розслідують аварію, сказано в заяві федерального агентства. “Ми працюємо, щоб зрозуміти, як і чому ці літаки зіткнулися”, — сказав провідний слідчий ради щодо події Джон Браннен.
Станом на четвер Браннен опитав обох пілотів, а фахівець з управління повітряним рухом прослухав записи з диспетчерської. Згідно із заявою, вони планують опитати авіадиспетчерів, які працювали з обома пілотами.
Відомство заявило, що опублікує попередній звіт протягом двох тижнів. Але саме розслідування, як очікується, займе від 12 до 18 місяців.
Як повідомляв УНН, в березні на Тайвані зазнали катастрофи два винищувачі F-5E, які зіткнулися в повітрі.