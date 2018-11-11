В США допускают блокировку "Северного потока 2"

"Знаете, безусловно, такая возможность существует (шансы того, что "Северный поток 2" будет заблокирован - ред.), и мы говорили об этом в Польше. В Европейском Союзе очень мало стран, которые за это, за "Северный поток 2". Мы выступаем решительно против него - это официальная позиция Соединенных Штатов ", - заявил министр.

Кроме того, он добавил, что "коммерческое использование проекта "Северный поток 2" потерпит неудачу".

"Мы также понимаем, что независимо от того, решат россияне довести до конца его коммерческое использование, он потерпит неудачу - это будет неудача, потому что это коммерчески нежизнеспособен проект - и они могут его все-таки запустить, но мы будем делать все возможное, чтобы предоставить членам Европейского Союза больше возможностей. Это касается не только продажи Соединенными Штатами сжиженного природного газа Европе. Мы поддерживаем Трансадриатический газопровод, который принесет каспийский газ в южную часть Европы", - резюмировал Перри.

Напомним, министр энергетики США Рик Перри заявил, что у американской стороны сохраняется возможность наложить санкции на Россию из-за строительства "Северного потока - 2".