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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 108859 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 107736 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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В США мужчина за нападение на сотрудников газеты получил несколько пожизненных сроков

В США мужчина за нападение на сотрудников газеты получил несколько пожизненных сроков

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 сентября. УНН. Мужчина, застреливший пять человек в офисе газеты в американском штате Мэриленд, приговорен к пяти пожизненным срокам тюремного заключения без возможности условно-досрочного освобождения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на украиноязычное американское издание "Радио Свобода".

Детали

Приговор Джарроду Рамосу объявили 28 сентября после того, как присяжные ранее признали его виновным в убийстве пяти человек в офисе газеты Capital Gazette в 2018 году.

Это нападение считается одним из крупнейших в СМИ в истории США.

Дополнение

Кроме пяти пожизненным срокам за убийство Рамоса также осужден к одному пожизненному заключению за попытку убийства — всего более 345 лет.

Напомним

Рамос признал себя виновным в октябре 2019 года по 23-м пунктам обвинения. Он утверждал, что не должен быть привлечен к уголовной ответственности из-за психических расстройств, но присяжные отклонили утверждения о невменяемости.

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