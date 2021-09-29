В США мужчина за нападение на сотрудников газеты получил несколько пожизненных сроков
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. Мужчина, застреливший пять человек в офисе газеты в американском штате Мэриленд, приговорен к пяти пожизненным срокам тюремного заключения без возможности условно-досрочного освобождения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на украиноязычное американское издание "Радио Свобода".
Детали
Приговор Джарроду Рамосу объявили 28 сентября после того, как присяжные ранее признали его виновным в убийстве пяти человек в офисе газеты Capital Gazette в 2018 году.
Это нападение считается одним из крупнейших в СМИ в истории США.
Дополнение
Кроме пяти пожизненным срокам за убийство Рамоса также осужден к одному пожизненному заключению за попытку убийства — всего более 345 лет.
Напомним
Рамос признал себя виновным в октябре 2019 года по 23-м пунктам обвинения. Он утверждал, что не должен быть привлечен к уголовной ответственности из-за психических расстройств, но присяжные отклонили утверждения о невменяемости.