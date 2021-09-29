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У США чоловік за напад на співробітників газети отримав кілька довічних термінів

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КИЇВ. 29 вересня. УНН. Чоловік, який застрелив п’ятьох людей в офісі газети в американському штаті Меріленд, засуджений до п’яти довічних термінів тюремного ув’язнення без можливості умовно-дострокового звільнення. Про це повідомляє УНН із посиланням на україномовне американське видання "Радіо Свобода".

Деталі

Вирок Джарроду Рамосу оголосили 28 вересня після того, якого присяжні раніше визнали його винним у вбивстві п’яти осіб в офісі газети Capital Gazette в 2018 році.

Цей напад вважається одним із найбільших на ЗМІ в історії США.

Доповнення

Крім п’яти довічних термінів за вбивство Рамоса також засуджено до одного довічного ув’язнення за спробу вбивства — загалом понад 345 років.

Нагадаємо

Рамос визнав себе винним в жовтні 2019 року за 23-ма пунктами звинувачення. Він стверджував, що не повинен бути притягнутий до кримінальної відповідальності через психічні розлади, але присяжні відхилили твердження про неосудність.

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