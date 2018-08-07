В США мужчина получил 15 лет тюрьмы за планирование теракта в Сан-Франциско
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Американец, который планировал устроить теракт в городе Сан-Франциско (штат Калифорния) в 2017 году во имя террористической группировки “Исламское государство”, приговорен к 15 годам тюрьмы. Об этом говорится в заявлении прокуратуры Восточного округа Калифорнии, опубликованном в понедельник, передает УНН.
"27-летний Эверитт Аарон Джеймсон, который проживал в Модесто (штат Калифорния), приговорен к 15 годам тюрьмы и пожизненному нахождению под надзором после освобождения за попытку оказать материальную поддержку иностранной террористической организации "Исламское государство", - отмечается в сообщении.
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По данным следствия, Джеймсон собирался в день празднования католического Рождества (25 декабря) совершить теракт на пирсе в северной части города. В этом туристическом квартале расположено много магазинов и различных развлекательных заведений.
Джеймсон был задержан в декабре прошлого года в своем доме, власти обнаружили у него несколько единиц огнестрельного оружия и пиротехнику. По данным властей, мужчина работал водителем. До этого он служил в Корпусе морской пехоты США и получил большой опыт обращения с огнестрельным оружием, в частности прицельной стрельбы.
Напомним, задержан сотрудниками ФБР американец, как сообщили в прокуратуре, просматривал в интернете и публиковал материалы, связанные с международными террористическими группировками, в том числе ИГ. Экс-морской пехотинец поддерживал связь с сотрудниками ФБР, которые работали под прикрытием, выдавая себя за сторонников ИГ. Джеймсон рассказал им о своем плане, после чего был арестован. Максимальный срок, который угрожал американцу, составлял 40 лет лишения свободы.