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У США чоловік отримав 15 років в'язниці за планування теракту в Сан-Франциско

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КИЇВ. 7 серпня. УНН. Американець, який планував влаштувати теракт у місті Сан-Франциско (штат Каліфорнія) в 2017 році в ім’я терористичного угрупування “Ісламська держава”, засуджений до 15 років в’язниці. Про це йдеться в заяві прокуратури Східного округу Каліфорнії, опублікованому в понеділок, інформує УНН.

“27-річний Еверітт Аарон Джеймсон, який проживав у Модесто (штат Каліфорнія), засуджений до 15 років в’язниці і довічному знаходженню під наглядом після звільнення за спробу надати матеріальну підтримку іноземній терористичній організації “Ісламська держава”, — наголошується в повідомленні.

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За даними слідства, Джеймсон збирався в день святкування католицького Різдва (25 грудня) здійснити теракт на пірсі в північній частині міста. У цьому туристичному кварталі розташовано багато магазинів і різних розважальних закладів.

Джеймсон був затриманий у грудні минулого року в своєму будинку, влада виявила у нього кілька одиниць вогнепальної зброї і піротехніку. За даними влади, чоловік працював водієм. До цього він служив у Корпусі морської піхоти США і отримав великий досвід поводження з вогнепальною зброєю, зокрема прицільної стрільби.

Нагадаємо, затриманий співробітниками ФБР американець, як повідомили в прокуратурі, переглядав в інтернеті і публікував матеріали, пов’язані з міжнародними терористичними угрупованнями, у тому числі ІД. Екс-морський піхотинець підтримував зв’язок зі співробітниками ФБР, які працювали під прикриттям, видаючи себе за прихильників ІД. Джеймсон розповів їм про свій план, після чого його заарештували. Максимальний термін, який загрожував американцеві, становив 40 років позбавлення волі.

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