В США из-за непогоды погибло 16 человек

"По меньшей мере 16 человек погибли на этой неделе из-за суровых погодных условий. Шесть смертей зафиксировали в штате Висконсин, четыре - в Техасе, три - в Северной Каролине и по одному смертельному случаю в Мичигане, Миссури и Северной Дакоте", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за непогоды более 13 тысяч людей вдоль восточного побережья остались без электроснабжения. Тысячи рейсов были отменены.

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По прогнозам синоптиков, снегопады уменьшатся на юге Новой Англии, однако в пятницу сохранится ветер и низкая температура воздуха.