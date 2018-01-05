У США через негоду загинуло 16 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. У Сполучених Штатах Америки через сильні морози і сніговий шторм загинуло щонайменше 16 людей. Про це повідомляє CNN, передає УНН.
"Щонайменше 16 людей померли цього тижня через суворі погодні умови. Шість смертей зафіксували у штаті Вісконсин, чотири - в Техасі, три - в Північній Кароліні та одному смертельному випадку в Мічігані, Міссурі та Північній Дакоті", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що через негоду більше 13 тисяч людей уздовж східного узбережжя залишилися без електропостачання. Тисячі рейсів були скасовані.
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За прогнозами синоптиків, снігопади зменшаться на півдні Нової Англії, однак у п'ятницю зберігатиметься вітер і низька температура повітря.