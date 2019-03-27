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В США Boeing 737 MAX вернулся в аэропорт вылета из-за неполадок

Киев • УНН

 • 9377 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Авиалайнер Boeing 737 MAX компании Southwest Airlines во вторник вернулся в аэропорт вылета в городе Орландо (штат Флорида) из-за неполадок в работе двигателя. Об этом говорится в заявлении Федерального авиационного управления (ФАУ) США, передает УНН.

В США Boeing 737 MAX вернулся в аэропорт вылета из-за неполадок

Как следует из заявления, экипаж лайнера вскоре после вылета “объявил о чрезвычайной ситуации” на борту после того, как стало известно о проблеме с двигателем.

“Самолет вернулся и благополучно приземлился в Орландо”. В ФАУ уточнили, что самолет направлялся без пассажиров. Ранее телеканал Fox News сообщал, что на борту находились только двое пилотов и двое пассажиров.

По данным ФАУ, планировалось, что лайнер вылетит из Флориды в штат Калифорния, где будет находиться на хранении.

“ФАУ проводит расследование”, — уточнили в ведомстве.

Как сообщили ТАСС в Southwest Airlines, причиной возвращения самолета были технические неполадки механического характера, а не проблемы с компьютерными системами или программным обеспечением.

В документе уточняется, что экипаж принял решение о возвращении “вскоре после вылета из Международного аэропорта Орландо из-за сообщения о механических проблемах, связаных с одним из двигателей самолета”.

“Лайнер вскоре будет доставлен в наш центр обслуживания в аэропорту, где будет проведен его технический осмотр”, — пояснили в Southwest Airlines.

В заявлении отмечается, что самолет планировалось доставить в штат Калифорния, где находятся на хранении другие лайнеры Boeing 737 MAX 8 компании “до тех пор, пока ФАУ США не позволит снова использовать их для пассажирских перевозок”.

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Как сообщал УНН, самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился в Эфиопии 10 марта, в результате этого погибли 157 человек. Катастрофа самолета аналогичной модели произошла 29 октября 2018-го в Индонезии, тогда погибли 189 человек. После катастрофы в Эфиопии многие страны мира, включая США, страны ЕС и Украина, по соображениям безопасности приостановили эксплуатацию Boeing 737 MAX. Компания Boeing выразила уверенность в безопасности самолетов этой серии, однако заявила, что понимает решение регуляторов приостановить полеты.

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