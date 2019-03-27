У США Boeing 737 MAX повернувся в аеропорт вильоту через неполадки
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Авіалайнер Boeing 737 MAX компанії Southwest Airlines у вівторок повернувся в аеропорт вильоту в місті Орландо (штат Флорида) через неполадки в роботі двигуна. Про це йдеться в заяві Федерального авіаційного управління (ФАУ) США, передає УНН.
Як випливає зі заяви, екіпаж лайнера незабаром після вильоту “оголосив про надзвичайну ситуацію” на борту після того, як стало відомо про проблему з двигуном.
“Літак повернувся і благополучно приземлився в Орландо”. У ФАУ уточнили, що літак прямував без пасажирів. Раніше телеканал Fox News повідомляв, що на борту знаходилися тільки двоє пілотів і двоє пасажирів.
За даними ФАУ, планувалося, що лайнер вилетить з Флориди в штат Каліфорнія, де буде знаходитися на зберіганні.
“ФАУ проводить розслідування”, — уточнили в відомстві.
Як повідомили ТАСС в Southwest Airlines, причиною повернення літака були технічні неполадки механічного характеру, а не проблеми з комп’ютерними системами або програмним забезпеченням.
У документі уточнюється, що екіпаж прийняв рішення про повернення “незабаром після вильоту з Міжнародного аеропорту Орландо через повідомлення про механічну проблеми, пов’язаної з одним з двигунів літака”.
“Лайнер незабаром буде доставлений в наш центр обслуговування в аеропорту, де буде проведено його технічний огляд”, — пояснили в Southwest Airlines.
У заяві наголошується, що літак планувалося доставити в штат Каліфорнія, де знаходяться на зберіганні інші лайнери Boeing 737 MAX 8 компанії “до тих пір, поки ФАУ США не дозволить знову застосовувати їх для пасажирських перевезень”.
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Як повідомляв УНН, літак Boeing 737 MAX 8 авіакомпанії Ethiopian Airlines розбився в Ефіопії 10 березня, внаслідок цього загинули 157 осіб. Катастрофа літака аналогічної моделі сталася 29 жовтня 2018-го в Індонезії, тоді загинули 189 осіб. Після катастрофи в Ефіопії багато країн світу, включаючи США, країни ЄС і Україну, з міркувань безпеки призупинили експлуатацію Boeing 737 MAX. Компанія Boeing висловила впевненість у безпеці літаків цієї серії, однак заявила, що розуміє рішення регуляторів призупинити польоти.