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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В США аптекари зарабатывают на уровне IT-специалистов

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 августа. УНН. Менеджеры аптек и фармацевты попали в список самых высокооплачиваемых профессий США. Соответствующий рейтинг составили эксперты Glassdoor, передает УНН со ссылкой на Bloomgerg.

В США аптекари зарабатывают на уровне IT-специалистов

Всего эксперты проанализировали данные о зарплате 1 млн сотрудников.

Сообщается, что первые места в рейтинге заняли врачи со средним базовым годовым окладом в 195 тыс. долл, менеджеры аптек — 146 тыс. долл и фармацевты — 127 тыс. долл. Также, в первую пятерку вошла профессия архитектора предприятия — 115 тыс. долл и корпоративные консультанты — 115 тыс. долл

Среди самых высокооплачиваемых в США, также должности IT-специалистов. К примеру, менеджер по разработке программного обеспечения зарабатывает от 109 тыс. долл в год. А на восьмом месте рейтинга разместилась должность менеджера программной инженерии с окладом в 107 тыс. долл в год.

При этом, медсестра в США получает почти 107 тыс. долл в год, а адвокат — 96 тыс. долл.

Напомним, как сообщал УНН, аптеки бьют тревогу из-за "гугл-лечения" украинцев.

Также напомним, нардепы предлагают закрыть сотни украинских аптек.

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