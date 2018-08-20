В США аптекари зарабатывают на уровне IT-специалистов
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Менеджеры аптек и фармацевты попали в список самых высокооплачиваемых профессий США. Соответствующий рейтинг составили эксперты Glassdoor, передает УНН со ссылкой на Bloomgerg.
Всего эксперты проанализировали данные о зарплате 1 млн сотрудников.
Сообщается, что первые места в рейтинге заняли врачи со средним базовым годовым окладом в 195 тыс. долл, менеджеры аптек — 146 тыс. долл и фармацевты — 127 тыс. долл. Также, в первую пятерку вошла профессия архитектора предприятия — 115 тыс. долл и корпоративные консультанты — 115 тыс. долл
Среди самых высокооплачиваемых в США, также должности IT-специалистов. К примеру, менеджер по разработке программного обеспечения зарабатывает от 109 тыс. долл в год. А на восьмом месте рейтинга разместилась должность менеджера программной инженерии с окладом в 107 тыс. долл в год.
При этом, медсестра в США получает почти 107 тыс. долл в год, а адвокат — 96 тыс. долл.
Напомним, как сообщал УНН, аптеки бьют тревогу из-за "гугл-лечения" украинцев.
Также напомним, нардепы предлагают закрыть сотни украинских аптек.