У США аптекарі заробляють на рівні IT-фахівців
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Менеджери аптек і фармацевти потрапили в список найбільш високооплачуваних професій США. Відповідний рейтинг склали експерти Glassdoor, передає УНН з посиланням на Bloomgerg.
Всього експерти проаналізували дані про зарплату 1 млн співробітників.
Повідомляється, що перші місця в рейтингу зайняли лікарі із середнім базовим річним окладом в 195 тис. дол, менеджери аптек - 146 тис. дол і фармацевти - 127 тис. дол. Також, до першої п'ятірки увійшла професія архітектора підприємства - 115 тис. дол і корпоративні консультанти - 115 тис. дол
Серед найбільш високооплачуваних у США, також посади IT-фахівців. Наприклад, менеджер з розробки програмного забезпечення заробляє від 109 тис. дол на рік. А на восьмому місці рейтингу розмістилася посада менеджера програмної інженерії з окладом в 107 тис. дол на рік.
При цьому, медсестра в США отримує майже 107 тис. дол на рік, а адвокат - 96 тис. дол.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, аптеки б'ють на сполох через "гугл-лікування" українців.
Також нагадаємо, нардепи пропонують закрити сотні українських аптек.