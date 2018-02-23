В США анонсировали новые санкции против России
Киев • УНН
КИЕВ. 23 февраля. УНН. В течение нескольких недель Минфин США представит новые санкции против России. Об этом заявил глава американского ведомства Стивен Мнучин, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
"Мы работаем над санкциями против России. Я могу вас заверить - это находится в процессе. Я буду снова здесь (в Белом доме) в течение нескольких следующих недель, и мы будем говорить по этому поводу", - сказал Мнучин.
По его словам, ведомство активно работает с ФБР по санкциям против русских.
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Напомним, США предостерегли другие страны от сотрудничества с РФ в оборонной сфере.
Эти предупреждения прозвучали вслед за заявлением государственного департамента США, что угроза применения американских санкций к оборонной промышленности России уже стоила Москве около 3 миллиардов долларов.