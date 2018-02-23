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У США анонсували нові санкції проти Росії

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 лютого. УНН. Протягом декількох тижнів Мінфін США представить нові санкції проти Росії. Про це заявив глава американського відомства Стівен Мнучін, передає УНН із посиланням на РІА “Новости”.

“Ми працюємо над санкціями проти Росії. Я можу вас запевнити — це знаходиться в процесі. Я буду знову тут (в Білому домі) протягом декількох наступних тижнів, і ми будемо говорити з цього приводу ”, - сказав Мнучін.

За його словами, відомство активно працює з ФБР щодо санкцій проти росіян.

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Нагадаємо, США застерегли інші країни від співпраці з РФ в оборонній сфері.

Ці попередження пролунали слідом за заявою державного департаменту США, що загроза застосування американських санкцій до оборонної промисловості Росії вже коштувала Москві близько 3 мільярдів доларів.

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