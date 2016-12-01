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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

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В деле о покушении на экс-генпрокурора В.Шокина некому вручать подозрение - СБУ

Киев • УНН

 • 8730 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Служба безопасности Украины не установила лиц, совершивших нападение на бывшего генерального прокурора Виктора Шокина. Об этом во время брифинга сообщил руководитель Главного следственного управления Григорий Остафийчук, передает корреспондент УНН.

В деле о покушении на экс-генпрокурора В.Шокина некому вручать подозрение - СБУ

"Мы работаем, но пока следствие находится на том этапе, что подозрение некому сообщать", - сказал Г.Остафийчук.

Он отметил, что следствие допросило более тысячи человек, провели ряд экспертиз и воспроизведений.

Г.Остафийчук отметил, что у следствия "есть приблизительное понимание, как это произошло, есть понимание, когда это произошло и в какой период времени".

"Мы проработали все видеозаписи, которые были на территории Печерского района, установили автомобили, но в силу качества видеосъемки номера, проведя ряд экспертиз, нам извлечь не удалось, очень плохая видеозапись", - сказал он.

По словам Г.Остафийчука, СБУ выясняет по областям Украины алиби людей, которые имеют Toyota Land Cruiser 200 черного цвета.

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