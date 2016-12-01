В деле о покушении на экс-генпрокурора В.Шокина некому вручать подозрение - СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Служба безопасности Украины не установила лиц, совершивших нападение на бывшего генерального прокурора Виктора Шокина. Об этом во время брифинга сообщил руководитель Главного следственного управления Григорий Остафийчук, передает корреспондент УНН.
"Мы работаем, но пока следствие находится на том этапе, что подозрение некому сообщать", - сказал Г.Остафийчук.
Он отметил, что следствие допросило более тысячи человек, провели ряд экспертиз и воспроизведений.
Г.Остафийчук отметил, что у следствия "есть приблизительное понимание, как это произошло, есть понимание, когда это произошло и в какой период времени".
"Мы проработали все видеозаписи, которые были на территории Печерского района, установили автомобили, но в силу качества видеосъемки номера, проведя ряд экспертиз, нам извлечь не удалось, очень плохая видеозапись", - сказал он.
По словам Г.Остафийчука, СБУ выясняет по областям Украины алиби людей, которые имеют Toyota Land Cruiser 200 черного цвета.